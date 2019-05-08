В России появятся правила поведения в соцсетях для педагогов
8 мая 2019, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
Минпросвещения РФ разработает рекомендации педагогам по ведению аккаунтов в соцсетях для формирования профессионального имиджа, заявил журналистам пресс-секретарь ведомства Андрей Емельянов.
Совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки рекомендации для российских преподавателей будут разработаны и подготовлены Минпросвещения к началу будущего учебного года.
Получившийся перечень планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования.
Напомним, ранее широкий общественный резонанс получила история учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, которая была вынуждена уволиться после публикации фото в купальнике и легком платье.
После увольнения Кувшинниковой российские учителя решили поддержать в соцсетях свою коллегу, устроив грандиозный флешмоб с хэштегом #УчителяТожеЛюди, отстаивая право педагогов на личную жизнь.