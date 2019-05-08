Полиция Крыма предупреждает местных жителей о распространении телефонного мошенничества

Крымская полиция предупреждает местных жителей и гостей полуострова о распространении телефонного мошенничества, связанного с кражей денег, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как рассказали в республиканском главке МЧС, злоумышленники работают по хорошо отлаженной схеме: потенциальная жертва получает SMS-сообщение о том, что выигран крупный денежный сертификат за призовое пополнение баланса мобильного счета. В сообщении указан номер телефона, на который абонент может позвонить бесплатно для получения полной информации о выигрыше.

После того как «победитель» связывается с мошенниками, ему сообщается о необходимости пополнения своего счета на сумму от 15 до 30 тысяч рублей, мотивируя это тем, что их организация выплачивает налог с выигрыша.

Мошенники, пользуясь доверием граждан, получают код доступа к их личному кабинету, после чего выводят деньги на интернет-кошелек, созданный так же на имя пострадавшего, а затем и на карточные счета мошенников. После этого вся информация, которая может оставить электронный след, удаляется, а мошенники перестают выходить на связь.

Полицейские призывают граждан не поддаваться на уловки злоумышленников.