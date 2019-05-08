20 очагов горения торфа обнаружили в Ангарске

С конца апреля в Ангарске тушат залежи торфа в районе АО «Тепличное». На 7 мая уже обнаружено 20 очагов горения.

Чтобы ликвидировать возгорание на торфяниках задействованы две автоцистерны и 23 человека личного состава 3-отряда Федеральной противопожарной службы по Иркутской области, передает Телеинформ.

Также в посёлке Правдинский в Пушкинском районе произошел крупный пожар. Там сгорело два коттеджа. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.