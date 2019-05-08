Союз потребителей назвал россиян терпилами из-за пальмового масла в молоке
8 мая 2019, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Союза потребителей заявил, что в России невозможно отличить фальсификат от настоящей молочной продукции.
Каждый пятый молочный продукт на российских прилавках оказался фальсификатом. Эти данные получены в результате исследования Россельхознадзора.
Председатель Союза потребителей заявил, что уберечь себя от фальсификата россияне никак не смогут и уже привыкли к тому, что переплачивают. Об этом пишет НСН.
«У нас с вами нет такого органа чувства, который позволил бы обнаружить не только на полке магазина, но и непосредственно когда мы едим. Что мы едим, молочные жиры или какие-то растительные жиры, экзотические масла с Африки? Поэтому мы полностью здесь зависим от органов госнадзора», - подчеркнул эксперт.