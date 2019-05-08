Крутые вологодские мужики расправились с камерами фиксации скорости

В одном из вологодских городов, название которого мы намеренно опускаем, дабы туда не приехали по результатам публикации очередные мерзавцы с отвёртками и оборудованием, крутые вологодские мужики расправились с камерами фото- и видеофиксации. В последнее время они присылают автолюбителям непомерные штрафы.



Сначала мытари в погонах, которые выходят на дорогу, чтобы заработать себе и выполнить государственный план по штрафам (ведь люди теперь - новая нефть) расставляли в засаде - обычно за поворотом или под горой - так называемые мобильные треноги. Они фиксируют скорость и отправляют данные куда надо. Но вологодские водители несколько раз выбрасывали в лес эти дорогостоящие комплексы. Гаишниками пришлось ехать в Петербург и за свой счёт покупать новые, перебивать на них номера, ведь потерять эту треногу всё равно что потерять пистолет. Затем дорожные фискалы решили навесить видеокомплексы на фонарные столбы в закрытых железных шкафах. Они могут круглосуточно фиксировать и фиксировать, наказывать и наказывать. Но не тут то было, крутые вологодские мужики разбили эти ящики с камерами тем, что под руку попалось.



Разобравшись с этими железными гробами у себя в городе, робингуды вышли на трассу Череповец - Новая Ладога. Там наставлены такие же ящики с камерами, а движение по хорошей, недавно отремонтированной трассе, оживлённое и резвое. Обычно в тёмное время суток благодетели стали отстреливать эти камеры, и стражам закона пришлось после обеда закрывать на замок отверстия для съёмки. Похоже, эта необъявленная война ещё не закончилась. И в душе хочется рукоплескать ребятам, которые напомнили нам про лихие 90-е, когда прятавшихся по кустам архаровцев расстреливали из гранатомёта типа "Муха".



Нет, робингуды не против закона и порядка, но они хотят, чтобы наравне с остальными правила дорожного движения соблюдали президент, члены правительства и жирные коты с их детками, которые готовы платить за езду с ветерком по встречной полосе.



После того, как появилась теория, что люди - новая нефть, а автомобилисты - наиболее обеспеченная и уязвимая часть этих людей, на российские дороги выкатились обшарпанные автомобили с какими-то странными надписями, рядом с которыми устанавливают мобильные треноги замера скорости. Правда, они боятся дежурить по ночам, набирают себе на хлеб пока только в дневное время. Всё Ярославское шоссе, например, заставлено этими активистами, у которых, похоже есть конкретная, закреплённая за ним географическая точка. Похоже, что это даже не помощники ГАИ, а какой-то аутсорсинг. Купил лицензию и камеру, и сиди себе в машине, а деньги капают. Чем дальше от Москвы, тем реже появляются эти автомытари, их место занимают железные ящики, которые пока ещё не все покалечили.



Автор не восхищается формальным беззаконием робингудов, но печалится по поводу того, как по капле всё больше и больше из своего собственного народа выдавливают деньги системой "Платон", платными автомагистралями, платными парковками, штрафами за превышение скорости, налогами на теплицы и сараи. Законодатели вместе с властями изгаляются и выдумывают всё новые и новые механизмы обогащения. Но так ведь можно довести народ до ручки, закрутить гайки до сорванной резьбы. И никакие закрытые социологические исследования вам не покажу, что народ вскипел, как не показали во время проигранных выборов на Дальнем Востоке и Владимирской области. А бунт, как мы знаем, в России бессмысленный и беспощадный. Остановитесь с этими скоростями, всему придёт своё время и поведение на дорогах станет цивилизованным как привычка благодарить аварийными огнями соседние автомобили за то, что уступили дорогу.



