Заслуженный лётчик рассказал, почему нельзя перекладывать вину за трагедию в Шереметьево на пилотов

Появились новые данные в сети о самолете Sukhoi Superject 100, сгоревшего 5 мая. Оказалось, что удар молнии не нанес существенного ущерба лайнеру.

Основной причиной трагедии послужило то, что самолет потерял радиосвязь и автоматическое управление, передает НСН.

Также генерал –майор, заслуженный военный летчик заявил, что произошедшее на воздушно-посадочной полосе – это не вина пилотов. Также он добавил, что для линейных летчиков нет подготовки именно к ручной посадке при отказе всех систем управления электроникой на воздушном судне.