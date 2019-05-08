Драгоценности украли из дома в Королеве

Кражу драгоценностей из частного дома раскрыли сотрудники полиции в Королеве, передает пресс-служба областного главка МВД.

Неизвестный проник в дом на улице Зеленовод, и украл золотые украшения. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Также в Тулунский городской суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении кражи из церкви на сумму более 120 тысяч рублей, передает Телеинформ.