Драгоценности украли из дома в Королеве
8 мая 2019, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
Кражу драгоценностей из частного дома раскрыли сотрудники полиции в Королеве, передает пресс-служба областного главка МВД.
Неизвестный проник в дом на улице Зеленовод, и украл золотые украшения. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Также в Тулунский городской суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении кражи из церкви на сумму более 120 тысяч рублей, передает Телеинформ.