Уберите тошнотворный гламур с Красной площади!

«Уберите Ленина с денег! - призывал большой советский поэт Андрей Вознесенский, - он – для сердца и для знамён»! Место – билеты Госбанка СССР - для портрета вождя мирового пролетариата было оскорбительным, по мнению Вознесенского. В наши лихие времена на святых или просто дорогих для многих жителей страны местах торгуют всем подряд, в том числе и репутацией страны.

Красная или Красивая площадь – это то с чего начинается Родина. Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, Царь-пушка и Царь-колокол, Мавзолей того самого Ленина и пантеон-некрополь выдающихся людей великой эпохи. Собор Василия Блаженного – по красоте нет равного в мире и Исторический музей. Парады Победы и Вечный огонь Александровского сада – 330 на 75 метров тысячелетней Истории.

И есть еще ГУМ! Главные торговые ряды, универсальный магазин-красавец. Намоленное, в хорошем смысле слова, место для любого советского человека. Когда-то тут мы покупали подарки любимым девушкам. Ели фирменное гумовское мороженое. А фонтаны! Как бросали в них монеты, чтобы вернуться на Красивую площадь, в наш ГУМ…

Увы, уже не наш… Позволить себе что-то купить там сегодня могут, как емко выразился президент, только женщины с пониженной социальной ответственностью и «папики», которые их танцуют. Даже иностранцы теперь заходят только «на посмотреть» и покрутить головой – ну какой, к лешему, кризис в России! Цены «в три конца» как в том бородатом анекдоте из тех девяностых, что только лохи покупают галстук за полтора косаря, когда точно такой же за углом стоит пять косарей.

На 50 лет арендовал народное достояние, исторические торговые ряды с видом на Кремль некий Михаил Куснирович. Химик-технолог, комсомольский работник, бизнес, простите, мэн. Одевавший, опять же, втридорога много лет без конкурса российскую олимпийскую сборную и кормивший икрой в русских домах чиновных вельможных болельщиков.

За сколько арендует – Росмущество не сказало даже в суде. Государственная тайна, понимаешь. Да и сдали в аренду бывшее народное достояние без конкурса и торгов. Икру все ели, водку все пили. Отчего хорошему человечку – кормильцу-поильцу - не порадеть!

Но не это главное: Власть бьется за «прирост туристического потока», целое федеральное агентство создали, «дорожные карты» пишут, миллиарды на рекламе осваивают. И вот приехал условный Джон Смит в Москву, поперся на Красную площадь к истории прикоснуться, зашел к Куснировичу за русским духом и увидел те же костюмы, что и в Бруклине, только в пять раз дороже. И что он скажет дома на барбекю? Что русские сошли с ума.

Во всех мировых капиталистических столицах есть районы, по сути гетто. Давайте создадим свое гетто. Но не для бедных – оно уже есть, Россия называется, а для таких как Михаил Куснирович и его клиенты. Например, на Рублевском шоссе. Пусть там покупают себе бирюльки, устраивают свои вечеринки, выписывают так называемых звезд. Попросим «нашего агента» Трампа построить стену-границу вокруг. Пусть там, на Рублевке, варятся в своем тошнотворном гламурном голубом и розовом соку! На уворованное в большой стране услаждаются Колей Басковым, швыряют в воздух свои «чепчики»–фeйepвepки. А мы поставим пару мусоросжигательных заводов тудыть и вылет из гетто разрешим только на Суперджетах. Они же сами говорили, что это безвредно и безопасно.

Но если серьезно: глумление над ГУМом и нашей великой Историей надо срочно прекращать. Вместо дьявола, который, как известно, носит «Прадо», давайте откроем выставку–продажу продукции народных промыслов, сувениров из всех регионов нашей Родины. Их больше восьмидесяти – и места на всех хватит! Мебель из карельской березы, ювелирка из дагестанского села Кубачи, Златоустовские ножи, Палех и Хохлома, настоящие тульские самовары и пряники... Велика страна моя родная, много в ней талантов и умельцев. И иностранцы без всякой рекламы попрут. И Красная площадь с Собором Василия Блаженного вновь почувствует себя Красивой, а мы ощутим не стыд, а гордость за нашу Родину.