Ученые доказали лечебные свойства каллиграфии. Пишите, и еще раз пишите…

В российских школах исчезла каллиграфия. Давно. Большевики посчитали этот предмет пережитком прошлого. И сегодня наши школьники заняты правописанием только один час в неделю, тогда как Александр Пушкин в Императорском Царскосельском лицее уделял этому предмету 18 часов в неделю.

В царские времена к людям, имеющим неразборчивый почерк, относились крайне подозрительно. Их не принимали на хорошие должности, карьерный рост коряво пишущему был просто закрыт – плохой почерк ассоциировался с плохим воспитанием, образованием, душевными болезнями и изъянами психики. Думаете, такое отношение возникло на ровном месте? Никак нет. Посмотрите на огромное количество учебников для криминалистов. Графология – наука, которая безоговорочно доказала свою эффективность и системный подход.

А тем временем на Востоке:

никто и не думал отказываться от каллиграфии. Китайский профессор Генри Као, проводя многолетние клинические испытания в своем университете доказал, что нет таких болезней, которые не вылечила бы каллиграфия! Оказывается, при поведенческих расстройствах – аутизме, гиперактивности, синдроме нарушенного внимания, дефицита внимания – развивается способность к логическому мышлению, рассуждению, укрепляется память. Пациенты с болезнью Альцгеймера лучше ориентируются в пространстве, концентрируются и координируют свои движения. Лечится гипертония и диабет. Про психические заболевания – шизофрению, неврозы и депрессии – говорить не приходится. Улучшения налицо.

Доцент Пекинского института графической коммуникации (и такой у них есть!) Юань Пу в своей статье «Каллиграфия и здоровье» указывает на влияние каллиграфии на мозговую активность и продолжительность жизни.

Он считает, что письмо – один из самых сложных и трудоемких видов произвольных действий, так как задействовано и тренируется все тело - пальцы, плечи, спина, ноги, шея. Обхват пера пальцами, правильное положение запястий рук в воздухе, правильные движения пером – тренируют нервы, восстанавливают дыхание, стимулирует мозг и воображение, развивает тончайшую моторику.

Каллиграфия заставляет правую мозговую долю чувствовать правильность линий, структуру симметрии, ритм и темп, развивает внимательность, наблюдательность и воображение.

Самое главное – каллиграфия качественно продлевает жизнь. Современный каллиграф Су Цзусиань прожил 110 лет, Дон Шупин жил до 94 лет. Создатель шрифта Ци Гун, современный каллиграф, бывший член Китайской ассоциации каллиграфов, прожил 95 лет.



В России есть потенциал и свои гении. Осталось только вспомнить и воспроизвести.

Сто лет назад В.Бехтерев в своих работах авторитетно доказал влияние манипуляции рук на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Академик И.Павлов считал, что "тренировка пальцев рук является мощным тонизирующим фактором для коры больших полушарий, так как активно повышает её функциональное состояние".



Более того - в течение 15 лет в Петербурге успешно работала школа каллиграфии, созданная группой энтузиастов для детей с отклонениями в умственном развитии. Образовательный процесс в ней основывался на русских методических материалах XIX века.

Основной принцип обучения - прежде чем заниматься науками, искусством и ремеслами, необходимо с помощью каллиграфии заложить крепкий фундамент – основу, состоящую из трёх важных элементов: волевого импульса, терпения, трудолюбия. Ученикам запрещалось с 1-го по 11-й класс пользоваться шариковой ручкой. Любой урок начинался с 15 минут занятий каллиграфией.

К 7–8-му классу результаты ошеломили специалистов. Они не верили, что так могли писать дети с психическими и физическими отклонениями - настолько красивой, четкой и упорядоченной была форма письма. У детей раскрывались способности к математике, поэзии и искусству. После окончания школы многие из них поступали в лучшие вузы Петербурга, получали гранты на обучение за границей. Некоторым в итоге снимали инвалидность.



Все давно доказано. У нас, в России. Китайцы идут следом. Только китайцы не отказались от своего наследия, а мы легкомысленно отторгли свое богатейшее прошлое. Так не пора ли внедрять практическую каллиграфию в Российские программы обучения не только младших, но и старших классов? Или заниматься дома. Плюсы налицо!