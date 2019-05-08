В Казахстане родилась своя "матерь драконов". Скорее всего, именно так станут между собой называть ее жители города Караганда, в котором она появилась на свет не далее как 26 апреля.

Речь идет о девочке, родившейся в прошлом месяце и получившей имя Дейнерис, в честь персонажа "Игры Престолов" [оригинальное имя которой звучит как Дейенерис]. Полностью ребенка зовут Поливода Дейнерис Алексеевна.

Новостью о появлении в Караганде "Неопалимой" решила поделиться мама девочки, отправив фото свидетельства о рождении в СМИ. По ее словам, она влюбилась в это имя сразу, как только услышала его (сериал смотрел глава семейства).

Сперва в семье Поливода решение об имени для ребенка восприняли в штыки: будущая бабушка даже грозилась не прийти в роддом. Однако сейчас все родные радуются появлению девочки и желают ей вырасти разумной и сознательной.