В Челябинске привели в порядок памятник фронтовым медсестрам

Нецензурная надпись появилась на мемориале фронтовым сестрам «Сестрички». Информация об этом инциденте появилась в одном из популярных телеграм-каналов Е-область.

Как сообщает информационно-аналитическое агентство «Полит74», по распоряжению главы города Владимира Елистратова в течение двух часов надпись была закрашена краской. Как отметили в пресс-службе администрации города, в подобных случаях горожанам следует обращаться в коммунальные службы.

- Уверены, сотрудники любой управляющей компании пойдут на встречу и откликнутся на такую просьбу, - прокомментировали в администрации.

Памятник на проспекте Победы посвящен медицинским сестрам, спасавшим жизнь солдат во время Великой Отечественной войны.