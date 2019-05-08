Владимир Путин может поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в День Победы

Дмитрий Песков рассказал, что российский президент Владимир Путин в этом году может поучаствовать в акции «Бессмертный полк» на Красной площади в четверг, 9 мая.

Владимир Путин уже не раз становился частью шествия, посвящённому памяти павших солдат во время Второй мировой войны, передаёт ФБА «Экономика сегодня». Президент страны не раз упоминал о том, как война отразилась на его семье. Во время шествия глава государства, как правило, несёт плакат с изображением своего отца-фронтовика.

«Вы знаете, что в предыдущие годы президент России принимал участие в этой акции на Красной площади, поэтому есть все основания полагать, что и в этом году он примет также решение принять участие», - сообщил пресс-секретарь президента.