В МЧС рассказали о правилах поведения пассажиров при авариях на борту самолета

Сотрудники МЧС рассказали о ключевых правилах поведения пассажиров во время аварийных ситуаций на борту самолета. В первую очередь эксперты призывают граждан не паниковать и мыслить здраво.

В МЧС отметили, что при пожаре на борту воздушного судна самую серьезную опасность представляет дым, а не огонь. Пассажиры в этом случае должны дышать через хлопковые или шерстяные ткани, смоченные водой. К выходу при возгорании рекомендуется двигаться на четвереньках или пригнувшись, поскольку ближе к полу задымленность меньше, передает ТАСС.

Если в проходе лежат вещи, то выбираться необходимо через кресла. Кроме того, при эвакуации следует избавиться от ручной клади. Сразу после выхода из горящего самолета пассажирам нужно отойти от него как можно дальше, а затем лечь на землю.

Перед каждым полетом спасатели рекомендуют лично под себя подогнать ремень безопасности и пристегнуть его. При жесткой посадке необходимо принять правильное положение: положить руки на спинку кресла, которое находится впереди, и опустить голову. Желательно напрячь все мышцы. До полной остановки самолета нельзя покидать свое место.