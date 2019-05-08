В Казани чиновникам поручили питаться в школьных столовых

Мэр Казани поручил всем городским депутатам и работникам исполкома до конца мая питаться в школьных столовых. При этом в день на обед для одного человека выделено 69 рублей.

Таким образом Ильсур Метшин решил проверить качество школьного питания и выявить все возможные недостатки, передаёт РИА Новости. Мэр города подчеркнул, что питанию детей и подростков в школах не уделяется должное внимание. Все выявленные минусы планируется исправить за время летних каникул.

«Мы поступим достаточно просто: все 162 школы распишем между собой. И весь май, с понедельника по субботу, будем обедать в школьных столовых. Каждый будет приезжать, не предупреждая, с 69 рублями в кармане, и обедать. Но мне не нужны надсмотрщики – мы должны выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, посадочных мест, где какие нарушения», - сказал Метшин.