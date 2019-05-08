В Шереметьево вчера вечером еще раз эвакуировали пассажиров с самолета «Суперджет»

В Шереметьево эвакуировали пассажиров еще с одного «Суперджета» - в салоне был запах горелой проводки. Рейс Москва – Рига должен был состояться в 23.00. Но рейс был отменен. Как утверждают пассажиры, в самолете «Суперджет» появился странный запах. Люди запаниковали.

Было принято решение об отмене рейса Москва-Рига, и об эвакуации людей.

Латвийская сторона выясняет ситуацию.

Почему сгорел Суперджет 100