В Шереметьево вчера вечером еще раз эвакуировали пассажиров с самолета «Суперджет»
8 мая 2019, 10:50 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
В Шереметьево эвакуировали пассажиров еще с одного «Суперджета» - в салоне был запах горелой проводки. Рейс Москва – Рига должен был состояться в 23.00. Но рейс был отменен. Как утверждают пассажиры, в самолете «Суперджет» появился странный запах. Люди запаниковали.
Было принято решение об отмене рейса Москва-Рига, и об эвакуации людей.
Латвийская сторона выясняет ситуацию.