В Челябинске произошло нападение на сотрудников скорой помощи

Сразу два случая нападения на сотрудников скорой помощи произошло в Челябинске за одни сутки. В первом случае бригаду скорой помощи вызывали к мужчине в состоянии алкогольного опьянения. Пациент напал на врача и ударил несколько раз в живот. Сотрудникам скорой помощи пришлось вызвать полицию.

Второй случай произошел в поселке Новосинеглазово. К врачам обратился 26-летний мужчина, у которого медики зафиксировали черепно-мозговую травму. Пациента госпитализировали в ОКБ № 3, сопровождающая его супруга напала на девушку фельдшера.

Всего с начала года произошло 14 эпизодов,с вязанных с угрозами и нападением на бригады скорой помощи. Все инциденты зафиксированы сотрудниками полиции. В преддверии майских праздников медики обращаются к южноуральцам с просьбой соблюдать меры безопасности и относится с уважением к медицинским работникам.