В 2020 году россиянам могут сократить новогодние каникулы

В Минтруде рассказали, что в 2020 году количество праздничных новогодних дней могут сократить до восьми. Эксперт прокомментировал, как постоянные переносы и изменения продолжительности каникул влияют на жизнь россиян.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, ежегодные переносы праздничных дней вовсе не идут на пользу. Он уверен, что отсутствие стабильности во время каникул сильно вредит не только бизнесу, но и жизни россиян в целом, передаёт "Российская газета".

«Искусственные "короткие" недели приводят фактически к остановке нормальной работы в этот период. Это потеря в производительности труда, проблема возникает с попаданием в поликлиники, музеи, иные бюджетные учреждения», - говорит Сафонов.