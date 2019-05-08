Московских автомобилистов из-за грозы призвали не парковаться рядом с деревьями

В среду, 8 мая, московских автомобилистов призвали не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Подобное предупреждение специалисты выпустили из-за грозы, которая идет на столицу.

В Центре организации дорожного движения подчеркнули, что в Москве сегодня днем ожидаются дожди, грозы, а также порывистый ветер.

Отмечается, что следует парковать машины в гаражах или на открытых пространствах, поскольку в течение дня не исключены падения деревьев и рекламных щитов. Кроме того, водителей призывают быть максимально внимательными на дорогах, так как сегодня ожидается плохая видимость.

