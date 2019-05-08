Памела Андерсон убеждена, что готовится убийство Джулиана Ассанжа

Всемирно известная американская актриса Памела Андерсон заявила, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в опасности, поскольку в настоящий момент может готовиться его убийство.

Андерсон отметила, что недавно навещала Ассанжа в лондонской тюрьме. Актриса призналась, что боится за его жизнь и полагает, что у него "нет шансов" пережить экстрадицию, передает TMZ.

Памела Андерсон заявила, что сейчас основатель WikiLeaks находится в Лондоне в максимальной безопасности. Актриса намерена приложить все усилия для того, чтобы Джулиан Ассанж не был экстрадирован, так как, по ее мнению, это является "вопросом жизни и смерти".