Какую помощь оказывали южноуральцы фронту в годы войны

Газета «Губерния» опубликовала материал, в котором главный редактор газеты «Ветеран Урала» Анатолий Волков рассказывает о помощи, которую оказывали районы области фронту.

- Не было района или города в Челябинской области, где труженики тыла не отправляли бы на фронт денежные средства, продукты, - рассказывает Анатолий Волков.

Так, жители Еткульского, Чебаркульского и Шадринского районов выступили с инициативой построить танковую колонну. Им удалось собрать 150 танков с надписью «Челябинские колхозники».

Агаповский район поставил на фронт пять тысяч центнеров зерна.почти все свои запасы зерна и картофеля отдали солдатам колхозники В.Д. Малев и Ю. Ишкин из колхоза «Урняк».

В Ашинском районе выпускали детали для БМ-13 и пулеметных лент. На 900 процентов выполняли 900-процентную норму выработки угля.

Более подробно о подвиге южноуральцев можно прочитать в статье «Рассекреченные документы: как районы Челябинской области помогали фронту».