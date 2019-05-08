На Южном Урале зоозащитники отпустили на волю спасенных диких животных

В Челябинской области состоялся очередной выпуск в естественную среду обитания спасенных диких животных – питомцев фонда зоозащиты «Спаси меня». Шесть зверей из приюта, которые пострадали от человеческих рук, после лечения и восстановления отпущены на свободу в природном заказнике.

В сентябре прошлого года в реабилитационный центр защиты диких животных и птиц фонда зоозащиты «Спаси меня» с переломом передней лапы была доставлена молодая рысь. Дикая кошка попала под машину на трассе «Екатеринбург – Челябинск».

«Выпуск рыси в среду обитания связан с тем, что дикому животному необходим простор и свежий воздух. Молодой хищнице нужно бегать и восстанавливать охотничьи навыки, частично утраченные во время вынужденного пребывания на реабилитации в приюте. Кроме того, рысь прожила с человеком довольно продолжительное время. Но, несмотря на это, она по-прежнему нелюдима и проявляет агрессию, свойственную дикому зверю — это стало одним из решающих факторов отпустить ее на волю», — отметил ветврач Карен Даллакян.

С просьбой помочь с организацией выпуска зверей зоозащитники обратилась к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

«Возвращение в природу диких животных – то, чем хочется, чтобы заканчивалась каждая такая история. Эта рысь могла просто погибнуть, причем не по естественным причинам, а по вине человека. К счастью, благодаря профессионализму ветеринаров, она осталась жива и теперь сможет продолжить свою жизнь и сохранить популяцию», - подчеркнул Владимир Бурматов.

Также были спасены и возвращены в дикую природу две енотовидных собаки, два ежа и сова неясыть. У каждого зверя своя удивительная история.