Возможные изменения в ТК могут оказаться неудобными для работников

Возможная поправка в Трудовой кодекс может изменить правила увольнения работодателем сотрудника в том случае, если занимаемая им должность сокращена. Новые правила будут удобнее для бизнесменов, при этом комфорт работников остаётся под вопросом.

Секретарь ФНПР Александр Шершуков объяснил, что сейчас работодатель должен уведомить работника о сокращении за два месяца. В случае изменений в ТК этот срок сократится до одного месяца, а за второй сотруднику будет выплачиваться компенсация, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Предложения об изменении Трудового кодекса поступили от представителей бизнеса. Они объяснили свою идею тем, что в современных реалиях зачастую бывает проблематично планировать деятельность организации на два месяца вперёд. При этом отмечается, что подобные правила могут доставить неудобство работникам.