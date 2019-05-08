Анатолий Литовченко поздравляет южноуральцев с Днем Победы

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко направил поздравлении я жителям Челябинской области с Днем Победы, сообщает агентство Полит74.

«Все дальше в историю уходит триумфальный май 1945-го, но память о подвиге героев Великой Отечественной – фронтовиков и тружеников тыла – не меркнет с годами. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда останется образцом нравственности и патриотизма. Она передается из поколения в поколение, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения», - подчеркнул Анатолий Литовченко.

Парламентарий напомнил, что ветераны с честью прошли дорогами войны, отважно сражались на всех плацдармах и высотах, каждый внес свой вклад в Победу.