В РФ упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о скором утверждении новых правил установления инвалидности, которые переведут многие процедуры в режим "онлайн" и сократят сроки.

"В ближайшее время выйдет документ. Я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом", - заявил глава кабинета министров, пояснив, что оно облегчит оформление.

"Это очень важное решение, и мы поэтапно будем переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются", - сказал Медведев во вторник на заседании правительства России.

В частности, планируется сократить сроки оформления и организовать электронный обмен документов через портал госуслуг, чтобы "не по инстанциям какие-то дополнительные бумаги собирать".