Минтруда подготовило график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных дней в 2020 году. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, Минтруда предлагает сделать выходными днями 4 и 5 мая в следующем году за счет переноса январских выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями.

Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября.

Напомним, в 2019 году, согласно утвержденному графику, россиян ждут еще мини-каникулы с 9 по 12 мая, а также трехдневные выходные со 2 по 4 ноября и выходной в среду, 12 июня.