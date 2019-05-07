Работодателям рекомендуют пройти самооценку

30 апреля прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Гострудинспекции в Кировской области в 1 квартале 2019 года

Публичные слушания проводились в день Всемирного дня охраны труда. В обсуждении правоприменительной практики приняли участие представители Аппарата уполномоченного по правам человека в Кировской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области, АО «ЛЕПСЕ», АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат», Вятской торгово-промышленной палаты и кировских СМИ.

Были озвучены сведения орезультатах работы с обращениями граждан. Так, в ходе проведенных в первом квартале 2019 года контрольно-надзорных мероприятий, было выявлено 906 нарушений требования трудового законодательства. Наиболее частымнарушением, которое допускают работодатели,остаетсянесоблюдение сроков оплаты труда.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Кировской области Александр Бердинских, госинспекторами труда в 1 квартале 2019 года расследован 21 несчастный случай, связанный с производством. По 10 из ним направлены материалы в следственные органы для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. Отдельно были отмечены основные причины несчастных случаев: неудовлетворительная организация производства и нарушение самими работниками распорядка и дисциплины. Чаще всего нарушаются правила эксплуатации оборудования, применяются опасные методы работы.

В 1 квартале текущего года от представителей малого предпринимательства поступали заявления об исключении их из плана плановых проверок на 2019 год. Напомним, в связи с изменениями Федерального закона №480-ФЗ от 25 декабря 2018 г., плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Однако исключить всех из плана проверок Гострудинспекция не вправе. Исключению не подлежат проверки, проводимые в рамках надзора, по которым работодателям установлены категории риска, классы опасности.

В ходе публичных слушаний была затронута тема добровольного внутреннего контроля работодателями с помощью сервиса «Электронный инспектор». Одной из целей системы является формирование инструментов «самооценки» соблюдения работодателями требований трудового законодательства. Именно оценка рисков – одно из ключевых направлений деятельности Гострудинспекции труда в Кировской области.

Отдельное внимание было уделено рассмотрению вопросов соблюдения трудовых прав работников предпенсионного возраста. Подробно озвучены особенности приема на работу, содержания трудового договора, режима рабочего времени и отдыха и ответственность работодателей за нарушение трудовых прав работников. Тема актуальная, так как в первом квартале 2019 года в Гострудинспекцию в Кировской области поступило 20 обращений, связанных с увольнением по достижению предпенсионного возраста.

В завершении слушаний представители организаций задали свои вопросы Александру Бердинских. Главный государственный инспектор труда в Кировской области совместно с представителями бизнес-сообщества ответили на все возникшие вопросы о применении норм трудового законодательства.