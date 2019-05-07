«РКС-Киров» открыл сезон фонтанов

В майские праздники компания «РКС-Киров» открыла в городе Кирове сезон питьевых фонтанов. Все водные объекты изготовлены и обслуживаются за счет средств компании в рамках социальной программы предприятия «Питьевые фонтаны любимому городу».

2 мая сотрудники компании «РКС-Киров» установили фонтаны «Время» на Набережной Грина, «Семья» в жилом комплексе «Метроград», «Лилии» в парке имени Юрия Гагарина. В ближайшее время питьевые арт-объекты займут свои места в парке «Аполло» («Цветик-восьмицветик») и микрорайоне «Солнечный берег» («Земля – планета воды»).

Этим летом компания «РКС-Киров» установит два новых питьевых фонтана «Любовь» и «Модерн». Фонтан «Любовь» украсит сквер у ДК «Родина». Для фонтана «Модерн» выбран молодежный парк в микрорайоне «Чистые пруды». В его установке примет участие компания «Кировспецмонтаж». Сотрудники строительной фирмы выполнят благоустройство площадки вокруг фонтана.

Новые фонтаны будут доступны людям с ограниченными возможностями здоровья. Водные арт-объекты имеют 2 чаши, расположенные на разных уровнях с учетом особенностей маломобильных групп населения. Для удобного подъезда инвалидных колясок вокруг территории фонтанов будут благоустроены ровные площадки из брусчатки.

Питьевые фонтаны изготавливаются мастером художественной ковки Алексеем Синцовым из нержавеющей стали, используемой в пищевой промышленности. Вода поступает из водопроводной сети и непрерывно циркулирует, что обеспечивает ее свежесть. Контроль качества еженедельно осуществляют специалисты Испытательного центра компании «РКС-Киров». Вода в фонтанах соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».



Справка:

В прошлом году, в год 15-летия работы, компания «РКС-Киров» построила фонтан «Парящий камень», который тоже уже начал работать. Он расположен в Морозовском сквере на пересечении улиц Казанской и Розы Люксембург.