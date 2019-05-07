В Севастополе строители Балаклавской ТЭС на собственные деньги открыли памятник освободителям города-героя

В Севастополе строители Балаклавской ТЭС, которая недавно была запущена в работу, на собственные деньги открыли памятник освободителям города-героя, пишут «Аргументы недели-Крым».

Также, как сообщили в пресс-службе городского правительства, на территории ТЭС был открыт музей. Его экспозицию составили предметы, которые были найдены при подготовке стройплощадки. В их число вошли советское стрелковое оружие, амуниция, личные вещи красноармейцев и моряков Черноморского флота.

Глава Балаклавской ТЭС Петр ЕКИМЕНКО отметил, что в создании и оформлении музейной комнаты активное участие приняли работники ТЭС, а также члены Российской общественной организации «Севастопольское объединение поисковых отрядов «Долг».