Психолог объяснил почему люди смеялись, наблюдая за жесткой посадкой самолета SSJ-100 в Шереметьево

Служба безопасности аэропорта Шереметьево проверила обстоятельства, которые были на скандальном видео. Предполагалось, что диспетчеры аэропорта смеялись над горящим самолетом в ролике. Об этом сообщает «Лента.ру».

Однако, в ходе внутреннего расследования выяснилось, что люди в ролике не являются сотрудниками аэропорта и компании «Аэрофлот».

Социальный психолог так комментирует данную ситуацию: «Такая реакция — это психологическая защита. Она порождена привычкой современного человека наблюдать жизнь через экран». Об этом пишет НСН.

«Люди переводят травмирующую ситуацию как бы в юмористическую. То, что происходит у них на глазах, тяжело воспринимать, и они пытаются через шутку поставить себя вне этой ситуации. Здесь просыпается страх, люди пытаются его купировать, сведя к шутке», - добавил эксперт.