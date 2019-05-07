5 мая в аэропорту Шереметьево сгорел вместе с пассажирами самолёт Суперджет-100. Ни одна авиакатастрофа не вызывала у меня такую бурю негодования и возмущения, как эта. Конечно, комиссия разберётся во всех деталях произошедшего. И все суждения о ней надо бы придержать до появления официального заключения, но в этот раз не могу воздержаться и высказываю даже не предположения, а прямые обвинения.

Уж очень неопровержимым фактом вины является этот самый «прогрессирующий козёл», который допустили пилоты на посадке. Он и явился непосредственной причиной катастрофы. К тому же, ещё не догорел на посадочной полоса самолёт, а по центральному телевидению уже показали пламенную речь генерала, который стал внушать нам об исключительно грамотных действиях командира воздушного судна, принявшего решение вернуться в аэропорт вылета после того, как у него пропала радиосвязь. Очень странная мысль: при посадке на другом аэродроме он что мог бы выкинуть ещё что-то более «прогрессирующее»? Видимо этот пилот привык сажать самолёт только «с соской во рту» - по подсказкам диспетчера своего аэропорта.

Но что такое «козёл» и тем более прогрессирующий? «Козлом» пилоты называют отскакивание самолёта от земли в момент первого касания колёсами, которое, по своему неумению, может допустить пилот при посадке. А прогрессирующий «козёл» - это, когда самолёт посажен настолько грубо, что подпрыгивает не один раз, как это произошло с Суперджетом. Он запрыгал по посадочной полосе действительно, как козёл. Каждый прыжок оказывался всё выше и выше. На третьем прыжке у самолёта не выдержали и сломались стойки шасси. Самолёт продолжил движение по бетонке уже не на колёсах, а на брюхе. От трения алюминиевой обшивки по бетону возникло возгорание, которое и привело к пожару.

Сразу скажу, что "прогрессирующего козла" я никогда не видел, и впервые услышал о его реализации. Простого «козла» иногда допускали курсанты первого курса в самые первые самостоятельные полёты. Но и то это было редкостью. Чтобы понять ситуацию, цитирую прямую речь руководителя полётов, который по громкой связи на весь аэродром с возмущением кричал в адрес курсанта, допустившего при посадке даже небольшого «козла». Он кричал: «Самолёт на стоянку! Выбросить это говно из кабины!» Но понимаю, что курсант допустил «козла» ещё по неопытности, а зачастую и от излишних стараний, смягчал обстановку, добавляя: «И посадить другое!». Даже представить себе не могу, как назвал бы тот руководитель полётов уже не начинающего курсанта, а пилота, командира пассажирского лайнера, который способен допустить «прогрессирующего козла». Надеюсь, теперь Вам понятна степень моего возмущения!



Так кто он такой, этот Денис Евдокимов? Как он, не умеющий производить посадку самолёта, оказался в кресле командира новейшего пассажирского лайнера? Почему ещё не зная причин произошедшего, за него ринулись заступаться высокие чины? А может это такой «козлиный» самолёт, которого невозможно удержать от прыжков на посадке? И что случилось с нашим государством, если подобные случаи всё чаще и чаще? Думаю, что это именно наша нынешняя власть привела всю страну в режим «прогрессирующего козла». Ведь никто не удивится, если вдруг выяснится, что Денис Евдокимов не заканчивал никакого лётного училища, а просто купил соответствующие дипломы. Или даже числился, но на самом деле ничему не научился... Теперь ведь такое время, что и результаты расследования можно купить. Вот и ринулись влиятельные люди на защиту «грамотности» Евдокимова, повернувшего на курс, который ему указал диспетчер. Зато режим прямого (ручного) пилотирования самолёта сам Евдокимов расценил, как аварийный. Таких специалистов просто нельзя называть пилотами. Это, в лучшем случае, операторы-тыкальщики кнопок, а основное умение пилота - это как раз способность пилотировать самолёт в ручном режиме.

Да и к самому самолёту тоже множество вопросов. А самое главное даже не в том, что недавняя проверка предприятия, выпускающего эти самолёты, выявила десятки фактов работы на нём не инженеров, а мошенников, купивших дипломы об инженерном образовании. В нашей стране это стало почти нормой, даже в самолётостроении. Или власти не знают, что в современной России можно купить практически любой диплом, как в Советское время можно было купить стакан семечек. Так даже тех продавцов постоянно прищучивала милиция. Вся страна погрязла в воровстве и мошенничестве. И, к сожалению, именно в этом наблюдается значительный прогресс. Раньше можно было столкнуться только в наших магазинах с «палёной» водкой, а теперь уже «палёную» нефть наша страна начала поставлять по трубам братьям-белорусам и далее на экспорт в Европу.

Когда в кинокомедии «Джентльмены удачи» жуликоватый герой говорил, что был осуждён за разбавление бензина ослиной мочой, нам казалось это перебором, то теперь наши нефтемагнаты превратили сказку в быль. А власть нам врёт, что всё замечательно, демонстрируя успехи в оборонной промышленности, не договаривая, что это всё, в основном, реализация разработок советского времени. А современный Суперджет (Sukhoi Superjet 100) именно вот такой. Ему даже русского названия не придумали. А продолжают кричать об импортозамещении. Да на нём всё, не то что двигатели, даже название импортное!



Очень надеюсь, что хотя бы после этого трагического случая власть задумается, к какому козлиному состоянию она привела страну. И надо не забывать, что «прогрессирующий козёл» - это такое явление, которое довело самолёт до разрушения, пожару и гибели большого количества людей. Хочется, чтобы то же самое не произошло и с нашей страной.

Юрий Доценко,

Бывший пилот (Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков)

Авиационный инженер (Московский авиационный институт)

Гражданин и патриот России

Почему сгорел Суперджет 100