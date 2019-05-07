ТОП-5 самых горячих моделей Plus Size

В современном фэшн-бизнесе места хватает всем: как, возможно, уже приевшимся худышкам-"вешалкам", так и моделям плюс сайз. Интерес к последним с каждым днем растет - бодипозитив в моде.

Индустрия красоты не только с радостью приняла в свои объятия дам с пышными и аппетитными формами, но и прославила их, сотворив кумиров и иконы стиля для сотен тысяч женщин по всему миру.

Что приятно, и, вне всяких сомнений, патриотично, среди подобных супермоделей, блистающих на обложках глянца, встречается немало русских девушек. Подборку лучшей пятерки из них...