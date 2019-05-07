Крейсер «Адмирал Нахимов» назван самым мощным кораблем в мире

Военный эксперт рассказал о новом флагмане российского военно-морского флота- самом мощном военном корабле в мире.

На данный момент «Адмирал Нахимов» находится в Северодвинске на предприятии «Севмаш». Там он проходит модернизацию. Об этом сообщает ПолитЭксперт. Завод в основном специализируется в основном на подводных лодках, но надводными кораблями занимается тоже. Корабль должен выйти из завода и встать в строй в 2021 году.

«По сути, «Адмирал Нахимов» – самый крупный и объемный боевой корабль. То есть сейчас равных ему по всем характеристикам и оснащению вооружением в мире нет. И даже в американском флоте», – отметил военный эксперт.