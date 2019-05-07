Автоэксперт спрогнозировал повышение безопасности на дорогах

С 1 мая 2019 года на российских дорогах введены новые нормы дорожных знаков. Независимый эксперт назвал причины уменьшения дорожных знаков в размерах.

Минимально допустимый размер с 60 до 40 сантиметров. Автоэксперт считает, что данное решение положительно скажется на безопасности дорожного движения. Об этом пишет ПолитЭксперт.

«Уменьшение габаритов приравнивается к сокращению материалов, которые используются для производства знаков. Так государство может сэкономить на металле», - добавил специалист.