Более 120 тысяч фотографий фронтовиков внесены в мультимедийную галерею «Дорога памяти»

Более 120 тысяч фотографий фронтовиков загрузили посетители сайта «Дорога памяти» за две недели его работы. Весь информационный массив войдет в одноименную мультимедийную галерею филиала Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, который будет создан на территории Главного храма ВС России в Подмосковье.

На сервис «Дорога памяти» фотографии своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, может внести каждый желающий. После окончания проверки внесенных данных и фотографий, пользователи получат письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней материалами и документами об их родственниках-участниках Великой Отечественной войны, из сервисов «Память народа».









При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат или по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти».

Консультативную поддержку участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой можно будет получить по телефонам: 8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36.