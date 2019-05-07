IX Республиканский семейный форум в Хакасии!

Ежегодный форум прошел с 26 по 28 апреля в республиканском Музейно-культурном центре. Это были, как всегда, три незабываемых дня! Состоялось 55 семинаров и практикумов при участии почти 50 спикеров. Нам помогала команда из 60 волонтёров, а регистрацию прошли больше 1000 человек. В работе форума принял участие главный редактор еженедельника «Аргументы недели.Енисей» и журнала «Счастливая мама» Андрей Думанский.

Тема форума в этом году – «Семья. Школа. Будущее». Было много и поучительного. Член Правления Союза «ЦС ТПП» Андрей Думанский: «Организаторы снова собрали лучших спикеров – психологов, педагогов, врачей – не только Хакасии и юга Красноярского края, но и всей России. Лично я встретил много старых друзей из Минусинска, профессоров и педагогов красноярских вузов, новаторов педагогического мастерства».

Музейный центр или, как его называют в Абакане, «новый музей» собрал приличную публику. По традиции были организованы выставка товаров и услуг для родителей и детей, игровая площадка для детей всех возрастов и, конечно же, были розыгрыши и многочисленные призы.

Союз «ЦС ТПП» привёз гостей – производителей детской мебели и матрасов компанию «Слепкай».

Андрей Николаев,

фото автора и Ольги Сальманович