Поцелованный Богом, равный Богу!

Михаил в переводе с древнееврейского языка означает «равный Богу». В судьбе Михаила Семёновича Годенко таких символических знаков немало. Родился он 1 мая – в День международной солидарности трудящихся. Украинец – стал гражданином России и одарил своим творчеством весь земной шар. Даты его жизни рифмуются на немецком и английском: айн-найн-айн-найн – айн-найн- найн-айн (1919-1991). Масштаб его личности колоссален, деятельность поистине олицетворяла эпоху! Он – Человек Мира!

Награждённому медалями Великой Отечественной войны «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» и «За победу над Германией» Михаилу Годенко в мирное время с восторгом сдавались шесть с лишним десятков столиц и государств. То, что на каких-то материках не слыхали о Красноярске (это в советские времена был закрытый город), не странно, но случалось, там не знали даже о существовании СССР! Зато после феерических выступлений годенковского Ансамбля танца Сибири «белые пятна» обретали яркие цвета, и все континенты (исключая разве что Антарктиду) становились его поклонниками. Билеты на эти представления нередко раскупались за полгода вперёд. Чтобы попасть на концерт, люди преодолевали сотни миль – и были счастливы попасть в плен улыбчивых лихих сибиряков и нежных сибирячек голливудского стандарта. Сочетание классического, народно-характерного и фольклорного танца внушало веру в духовную красоту и героику будней советской молодёжи. Посол СССР в США Анатолий Добрынин на званом ужине после гастролей-73 признавался: «Ребята, спасибо вам! Вы открыли глаза американской публике. То, что вы сделали, нам бы за 5-6 лет не суметь». Неплохой вклад в мирное сосуществование стран и народов, не правда ли? А попутно – в продвижение родного Красноярья!

Вековой юбилей создателя и вдохновителя прославленного коллектива проходил в столице края под патронатом Губернатора. Четыре «околопервомайских» дня город на Енисее широко праздновал 100-летие со дня рождения Михаила Семёновича Годенко. Он стал красноярцем в 44 года, но стал – навсегда! Его детищу исполняется нынче 56 лет, а оно по-прежнему такое же юное, озорное, оптимистичное, потому что бесперебойно подпитывается «свежей кровью». То есть выпускниками Хореографического колледжа, который открылся в нашем городе (по инициативе, конечно же, М.С. Годенко) в далёком уже 1977 году. Нынче попасть в легендарный КГААТС посчастливилось 20-ти вчерашним студентам, которые учились у звёзд Ансамбля и жадно расспрашивали их о том, как всё начиналось.

Как всё начиналось

А начиналось с того, что заслуженного деятеля искусств РСФСР М.С. Годенко пригласили возглавить существовавший с 1960 года Красноярский ансамбль танца народов Сибири. Михаил Семёнович согласился на это с радостью, а вот Нина Александровна Казимирова поначалу упрямилась. Но как верная спутница жизни она вскоре смирилась, сменила комфорт Ленинграда на знакомые места (поженились-то они в Норильске и в Красноярской музкомедии поработали) и стала незаменимой помощницей мужа. Тот искал своих танцоров по всей стране, выбирал лучших из лучших, а потом уже к нему со всей страны потянулись артисты – и профессионалы, и таланты художественной самодеятельности. Шеф, как называли его подчинённые, обожал импровизацию. «Участвуйте, действуйте, предлагайте!» – говорил он, и когда ребята показывали какие-то движения или комбинации – с благодарностью принимал некоторые идеи, вспышки озарения и подсказки интуиции. Итог? Годенковцы стадионы покоряли! А репетировали даже в поездах – от Москвы до Владивостока неделя пути, потом самолёт – в Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Южносахалинск... Но прежде охватили, конечно, города и веси Красноярского края. Танцы народностей, живущих в нём, а также в республиках Советского Союза, становились источником новых концепций.

Горделивым резюме: «Олимпиаду-80 ещё никому не удалось переплюнуть!» помнятся миру торжественные церемонии открытия и закрытия XXII Олимпийских Игр в Москве. В организации их участвовали и красноярцы – главный хореограф-постановщик М.С.Годенко с «золотым составом» своего Ансамбля и создатель невероятных гимнастических снарядов В.М.Абалаков. Улетающий ласковый Миша, поле, превращённое в огромную площадь для русских народных гуляний – с хороводами, плясками, залихватскими гармошками и балалайками – это действительно незабываемо, и это – бесспорная заслуга Мастера с берегов Енисея!

Художник по свету «первого призыва» Анатолий Криволапов вспоминает: «На нашем концерте в зале Чайковского я лично видел, как Игорь Моисеев плакал от восторга!» Известен чудный диалог очарованного красноярскими танцорами великого актёра Иннокентия Смоктуновского с Михаилом Годенко: «Ну почему же ты, Миша, в Норильске не организовал такой ансамбль?» «А что ты, Смоктун, раньше не сыграл своего Гамлета?» – парировал знаменитый хореограф... Впрочем, слово «знаменитый» применительно к себе он не любил. Отказался позировать для портрета, был против того, чтобы с него лепили скульптуру, и когда в Красноярске ему, бесприютному, дали ключи и ордер на квартиру, предпочёл остаться в гостинице, осчастливив остро нуждавшуюся в жилье семью своих артистов.

Мне довелось познакомиться с Ольгой и Анатолием Ереметовыми («Позывные Ерёма» – улыбнулся глава семейства), которые пришли в Ансамбль в 1967-м, а в прошлом году отметили Золотую свадьбу. Ольга Николаевна и сейчас тоненькая, лёгкая, белокурая, и у обоих масса тёплых воспоминаний об их гастрольно-танцевальной жизни. Вспомнили шутку: «Вчера в Красноярск на кратковременные гастроли прибыл Ансамбль танца Сибири». Да, возвращаться домой им случалось нечасто – всё турне, гастроли, кремлёвские концерты... Ни одно серьёзное торжество в стране не проходило без участия Ансамбля танца Сибири.

И печально незабываем последний из полутора сотен шедевров номер, воплощённый при жизни Михаила Семёновича, – «Танец со свечами». Артистов тогда охватило горькое предчувствие, которое, к несчастью, сбылось. Этот танец стал заключительным и на концерте в БКЗ, которым 2 мая завершились нынешние юбилейные торжества. «Вечерний звон, вечерний звон... Как много дум наводит он!..»

Как много дум наводит он...

1 мая в нашем крае «перехлестнулись» два юбилея – Астафьева и Годенко. Каждый – Личность, каждый создал свою «Сибириаду». И Красноярск словно бы разделился «на пишущих и пляшущих». Одни очарованы искусством речи, другие – искусством движения. Писатель создаёт свои произведения из слов, хореограф – из зрительных образов. Почитатели таланта Виктора Петровича читают в мире его книги на 22-х языках. Почитателям Михаила Семёновича перевод не требуется. А мы, безмерно благодарные выдающимся своим землякам, кланяемся обоим и обещаем помнить. Пройдёт ещё 100-105 лет... И в 2119 году будут выбегать на сцену юные артисты Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири, и в 2124-м будет выходить из печати «Последний поклон». Может быть, не в виде сброшюрованных бумажных листов в картонном переплёте, а в виде... Впрочем, не буду фантазировать, за прогрессом не угнаться. Жаль только, жить в эту пору прекрасную... Увы!