Владимир Жириновский о трагедии в аэропорту Шереметьево

Трагедия в аэропорту «Шереметьево» унесла жизнь 41 человека. Почему произошла трагедия? Сейчас в этом разбираются эксперты Межгосударственного авиационного комитета и следователи. Профессионалы разберутся. Но горе затронуло многих.

Простые люди приходят в «Шереметьево» и кладут цветы, врачи спасают тех, кого можно спасти, родные погибших в шоке от горя. Многие задают вопросы: «Почему эксплуатируется такой самолет?», «Можно было бы избежать трагедии?» Вопросов гораздо больше, чем ответов.

Депутат Государственной Думы РФ Владимир Вольфович Жириновский дал комментарии о трагедии «Аргументы Недели».

«Соболезную родным погибших. Могу сказать, что проверить конструкцию самолета обязательно нужно, потому что нарекания еще были на стадии выбора конструкторского бюро. Я сам летал на «Суперджете» в 2017 году в Туркмению, и мы приземлились тоже довольно жестко. Однако, для паники и поспешных решений нет никаких оснований.

«Боинги» падают по несколько штук в год, последние два – вообще из-за ошибки программы. Но мы же не требуем прекратить полет «Боингов». Кроме того, вот у нас были замечательные самолеты Ил-86. Ил-96. Они вообще не участвовали в авариях, но их прекратили использовать – зачем? Так что поспешных выводов делать не нужно. Вместо этого, нужно, во-первых, выделить гражданскую авиацию в отдельное министерство. У нас огромная страна, тысячи рейсов, тяжелейшие погодные условия, а за самолеты отвечает только одно подразделение в министерстве. Во-вторых, категорически запретить вылет и посадку во время меняющейся погоды. Задержись пилот на 2 часа… и все были бы живы».

Почему сгорел Суперджет 100