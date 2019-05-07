Повреждение «чёрного ящика» SSJ-100 авиаконструктор посчитал странным

«Черный ящик» самолета Sukhoi Superjet 100 подвергся интенсивному температурному воздействию и получил серьёзные повреждения. Об этом сообщает Межгосударственный авиационный комитет.

Бывший конструктор ОКБ сказал, что повреждения параметрического бортового самописца не должны осложнить выяснение истинных причин трагедии.

«Это, в общем, ничего, что самописец получил повреждения. Само по себе, что он подвергся повреждениям. Но дело в том, что здесь тоже вопрос: они на самом деле очень устойчивые и к удару, и к температурному воздействию. Они должны выдерживать, грубо говоря, воздействие 1000 градусов в течение 10 минут. Здесь этого не было», - говорит эксперт. Об этом пишет НСН.

Также бортпроводница Алена считает, что даже если бы при аварийной посадке в самолете Sukhoi Superjet 100 сработали бы механизмы с кислородными масками, это могло не помочь в сложившейся ситуации.

После происшедшего многие люди спрашивают у меня, почему нельзя было использовать стационарные кислородные маски, – делится бортпроводница. – Дело в том, что они используются только при разгерметизации самолета и конструктивно не могут защитить от продуктов горения. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

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