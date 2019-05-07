На улицах Москвы сняли перекрытия по случаю репетиций Парада

Движение автотранспорта восстановлено в центре российской столицы после завершения генеральной репетиции Парада Победы. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Напомним, утром 7 мая прошла генеральная репетиция парада с "полным прогоном техники". Ограничения движения в связи с этим действовали на ряде столичных улиц уже с 5:30 утра.

К настоящему моменту все ограничения движения транспорта в центре Москвы сняты. Репетиция военного парада, приуроченного ко Дню Победы 9 мая, сегодня была успешно завершена.