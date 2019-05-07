Злой рок: женщина потеряла мужа и ребенка в катастрофе с Суперджетом и племянницу в колледже в Керчи

Женщина, потерявшая в авиакатастрофе в Шереметьево мужа и ребенка, в октябре пережила еще одну трагедию. Тогда ее племянница погибла при нападении на Керченский политехнический колледж, пишут «Аргументы недели-Крым».

В списках среди погибших значится Евгений НОВИКОВ – главврач Снежногорской больницы. Он возвращался в Мурманскую область из командировки со своей дочкой. Девочка, которой в июне должно было исполниться 13 лет, тоже погибла.

Жена Евгения Ксения накануне отправилась в Москву, чтобы опознать тела супруга и ребенка. Это уже вторая трагедия за последний год. В октябре она потеряла племянницу, которая погибла при нападении на колледж в Керчи, сообщает телеканал «360».









Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet компании «Аэрофлот» вылетел по маршруту «Москва – Мурманск». Спустя некоторое время экипаж сообщил о технических неполадках и вернулся в аэропорт Шереметьево, откуда осуществлял вылет. Авиалайнер удалось посадить со второй попытки. Посадка была жесткой: самолет несколько раз ударился об землю, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что основной причиной возгорания на борту самолета стало попадание молнии. После этого у авиалайнера отказала автоматика.

На борту самолета находилось 78 человек. Из них 41 человек погиб и 37 – выжили. В результате трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие рассматривает такие версии произошедшего: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

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