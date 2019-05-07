Самая красивая женщина-сантехник живёт в Великобритании

В Великобритании обнаружили самую красивую женщину-сантехника. Ей стала 30-летняя англичанка Карли Гэйл. Девушка признаётся, что повышенное внимание к ней из-за её работы стимулирует регулярно ухаживать за своей внешностью.

Названа самая красивая замужняя женщина страны

Гэйл рассказала, что начала знакомиться с профессией с 15 лет, когда отец стал брать её на работу в качестве помощницы. При этом мужчина никогда не желал, чтобы дочь пошла по его стопам, передаёт ФАН.

«Я просила, чтобы он обучил меня этой профессии, но он отказался. Он не хотел, чтобы я шла по его стопам, поскольку это тяжёлая работа», - рассказала девушка.

Гэйл призналась, что в училище была одной единственной девушкой среди 200 парней. С тех пор она привыкла к повышенному вниманию. Гэйл говорит, что во время работы многие сомневаются в её квалификации, потому что она девушка. При этом британка неплохо зарабатывает на своей профессии – её годовой доход достигает 36 тысяч фунтов стерлингов.