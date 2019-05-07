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Кладбище выгорело под Одинцово из-за непотушенной свечи

7 мая 2019, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Кладбище выгорело под Одинцово из-за непотушенной свечи
Фото: pixabay.com

Трава заполыхала на территории кладбища в селе Лайково под Одинцово. На месте работают пожарные. По словам очевидцам, загорелась могила от непотушенной свечи.

"Муж был там. По его словам, загорелась могила от непотушенной свечи. В итоге огонь затронул соседнюю могилу и перекинулся на сухую траву", - рассказала местная жительница. Об этом пишет сайт "Подмосковье сегодня".

В пресс-службе областного ГУ МЧС также сообщили, что на месте происшествия работают пожарные с привлечением одной машины.

Также за прошедшие сутки в Иркутской области было зарегистрировано 26 палов сухой травы, из которых 11 пришлось на Тайшетский район, передает Телеинформ.

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