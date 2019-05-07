Актер Кирилл Жандаров: о непростом характере, о Люке Бессоне, о своих желаниях

О таких актерах, как Кирилл Жандаров говорят: «Молодой, талантливый, дерзкий». Дерзкий, непременно, в позитивном ключе: актер имеет собственную точку зрения, не идет на поводу общественного мнения и терпеть не может непрофессионалов. Но прекрасно разбирается в зарубежном и советском кино, серьезно относится к своей профессии и считает, что не следует сравнивать игру в театре и кино. Наш спецкор побеседовал с Кириллом о ролях, о жизни, о вечных ценностях.

От автора

Мне всегда интересно беседовать с умными людьми. А если это актер, то хотелось, чтобы меньше было, простите, «понтов». Кирилл Жандаров меня точно не разочаровал: он был искренен, общителен и без тени звездности. Хотя за плечами актера работы в театре Р. Виктюка, БДТ им. Г.А. Товстоногова, роли в запоминающихся сериалах, таких как «Доярка из Хацапетовки», «Краткий курс счастливой жизни», «Ветреная женщина», «Красивая жизнь», «Купель дьявола», «Что делает твоя жена?»…

- Кирилл, вы не из творческой семьи. Обычно родители достаточно скептически относятся к тому, что их чадо собирается стать актером. Но вы выбрали именно это профессию. Такая тяга к искусству?

- Я любил с самого детства смотреть фильмы. Ну, нравились мне, например, картины с Кевином Костнером, с Харрисоном Фордом. Манил меня кинематограф. Родители, конечно, не испытывали восторга от моего желания стать актером, но я для себя все решил. Мое желание с желанием родителей разошлись.

- Я понимаю, что спорить с вами не имеет смысла. Вы прислушиваетесь только к себе?

- Тут дело не в «прислушиваться к себе», а иметь свое мнение. Я понял, что хочу стать актером. Так почему же я не должен был это делать? А еще мне нравится, когда меня отговаривают! Именно! Я родился в городе Ломоносове, рядом с Санкт-Петербургом и бытовало такое мнение, что никто и никогда, из нашего города, не поступит в театральный. Да, так считали! И мне мои приятели говорили об этом. А я подумал и решил, что непременно поступлю. Все закончилось так, как я желал. Думаю, что нужно ставить цель, верить в нее на позитиве и тогда все получится. Обычно те, кто говорит, что ничего не выйдет, то точно ничего у них и не получалось. Верить нужно в свою мечту и цель.

- Получается, что вы стали актером вопреки?

- Я стал актером, потому что хотел этого. Что касается вопреки… Иногда я делаю такие вещи, совершаю поступки, которые мне сложно объяснить. Думаю, что это вопреки. Когда я поступал в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, то набирал курс преподаватель и актер Сергей Паршин и он сказал, что берет меня. Более того, повторил несколько раз, чтобы я нигде и никуда не ходил. Я говорю о других театральных институтах. Но как так? Если мне это говорят, то я делаю иначе! Что я тогда думал? Непременно ВСЕМ покажусь! И что? Ничего хорошего из этого не вышло. Я «провалился». Теперь понимаю, что так нельзя было испытывать судьбу. Я вернулся туда, куда поступил сразу.

- Кирилл, это правда, что вас хотели отчислить из академии?

- Было такое дело. Почему? А мне в один момент перестало нравиться то, что мы делаем по 12 часов в институте. Ну, не особо это мне стало интересно. Да и лень сыграла роль. Впрочем, дело прошлое. Я благодарен своим учителям, что в меня поверили и дали возможность получить профессию.

- Видимо, с вами режиссерам сложно работать. Так, или я ошибаюсь?

- Я не люблю непрофессионалов. И это касается не только профессии актера. Меня даже это раздражает. Да, я высказываю свое мнение на съемочной площадке. Конечно, если вижу в этом смысл. Иногда просто отказываюсь от ролей. Был недавно случай: мне предложили роль в картине, которая будет сниматься в Риге. Простите, но мне совершенно не понравился режиссер! Вернее, его подход к творческому процессу. Я образно говорю. Сказал об этом прямо. Считаю, что сделал правильно.

- Вы прямолинейный человек. Не жалеете потом?

- Я, действительно, говорю открыто то, что думаю. Есть те, которые не любят меня за это, а есть те, которым импонирует моя честность.

- Кирилл, вы не хотели бы сниматься в западном кино?

- А я проходил «собеседование» с Люком Бессоном. Это было очень интересно и увлекательно. Мне говорили, что этот режиссер просто тиран для актеров. Ничего подобного! Бессон настолько увлеченно рассказывает о съемочном процессе, так затягивает актера, что слушать его удовольствие. К сожалению, я не прошел это «собеседование», но позитив остался. Была и другая история: я должен был сниматься с Брэдом Питтом, но отказался.

- И почему же?

- На тот момент я так чувствовал. Меня «мучил» мой английский: был акцент, который мне мешал. А я не люблю, когда что-то далеко от идеала. Да и текста на английском было много. Роль серьезная. И меня это остановило. Кстати, потом оказалось, что половина текста я должен произносить по-русски. Получилось так, как получилось.

- На ваш взгляд, чем отличается голливудский актер от российского?

- Они четко знают, что должны делать на съемочной площадке! Знают идеально текст, создают образ своего героя. Они не ждут «указки» режиссера, как принято в российском кино. Профессионалы.

- Кирилл, вам не кажется, что российские кинофестивали стали несколько политизированы? Например, на кинофестивале у Никиты Михалкова, извините, раздают призы иностранным картинам. Разве российское кино не заслуживает престижных наград?

- И российское кино получает заслуженные награды! Но могу и с вами согласиться. Мне сложно сказать, чем руководствуется Никита Сергеевич. Мне нравился (и нравится) его фильм «Утомленные солнцем». Я смотрел его раз пятнадцать. Думаю, что такая картина заслуживает самой высокой награды. А что сейчас происходит и почему? Мне сложно сказать.

- Кирилл, насколько я знаю, вы выступили как режиссер. И даже попали на один из западных кинофестивалей. Расскажите об этом, пожалуйста.

- Это было в прошлом году. Интересная история. У меня есть проект, который называется Arrete de te souvenir («Перестать помнить»). Я выступил, если так можно сказать, как продюсер, актер, сценарист. Эта короткометражка. И она была снята на мобильный телефон!

- Разве такое возможно?

- Возможно! Меня зацепила одна история. Я ходил одно время на массаж и слушал, что мне рассказывала женщина, которая его делала. Я записывал ее историю. А потом сложилась картинка и я решил ее воплотить в реальность. Подключил к этому свою супругу Марию Валешную (она сыграла главную роль). А еще одну роль сыграл мой друг-актер Виталий Салий. Потом я решил отправить свой проект на фестиваль в Канны. Конкурсный отбор в шорт-лист картина не прошла, но история имела продолжение: организаторы фестиваля в Англии заметили нас, в Италии заметили нас, и мы стали даже номинантом в категории «Короткий метр». Вот такая история.

- Кирилл, а вам не было страшно играть в таком спектакле, как «Мастер и Маргарита»? Да еще роль Иешуа! Мистическое произведение, однако.

- У меня есть свои секреты, как обойти неприятности. Есть очень личные. Говорить об этом не хочу. Но про «Мастера и Маргариту» скажу! Дело в том, что я полностью не читал это произведение! Кусками. Я играл, как чувствовал. И мне не было страшно. Вот и весь секрет. Я не могу сказать, что я полностью суеверный человек. Я верю в свои силы.

- Кирилл, есть такая фраза – «не сотвори себе кумира»…

- Вот я не понимаю эту фразу! Я играю на сцене с Олегом Валериановичем Басилашвили и Алисой Бруновной Фрейндлих! Спектакль «Дядюшкин сон». Для меня они кумиры! Мои учителя! Нет, я совершенно не понимаю этого выражения!

- Чтобы вы пожелали лично для себя?

- Интересный вопрос. Совсем недавно, ночью, я позвонил своей жене и сказал, что хочу с ней погулять по парку, устроить романтическое свидание!

- Ночью. Позвонили...

- Да. Я соскучился и мне так захотелось романтики! Я считаю, что хотеть что-то сыграть, или куда-то поехать – пустое! Это уже не совсем мечта! Это легко можно воплотить в реальность. А вот то, что у тебя в душе… Это гораздо большее, чем реальность!

- Благодарю за интервью.