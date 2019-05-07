Мужчина в Сети продемонстрировал «варварский» способ поедания наггетсов

Житель Луизианы вызвал негодование у пользователей Сети своим рассказом о том, как он предпочитает есть наггетсы. Люди обвинили мужчину в кощунственном отношении к еде.

Мужчина опубликовал в соцсети фото, на котором показал очищенные от панировки наггетсы. Комментаторы тут же начали шутить о том, что такой вид многими любимой еды может вызвать инфаркт у неподготовленных людей, передаёт Lenta.Ru.

При этом многие признались, что периодически поступают так же. Некоторые объяснили это тем, что не любят слишком острую панировку, другие же считают, что такой способ можно использовать во время диеты, чтобы не набрать лишние килограммы.