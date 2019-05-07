Почему народ-победитель не развернул взявшие Берлин танки на Москву?

После Парада Победы в июне 1945 г. власть постаралась о теме войны забыть. С 1947 г. 9 мая стал обычным рабочим днём вплоть до 1965-го. Парад не проводился, салют даже на 10-ю годовщину был скромненький – 30 залпов. Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены появилась только в 1967 г., как и ансамбль на Мамаевом кургане. Ликвидировали народный музей блокады Ленинграда, где недостаточно выпукло представлялась ведущая роль партии. И всё это было не самодурством, а вполне логичной линией защиты советской власти в условиях авторитарного государства. Ведь для него нет страшнее угрозы, чем собственный народ, почувствовавший силу и достоинство.



При описании победного мая 1945 г. главное слово в тогдашних письмах и дневниках – «надежда». Надежда не только на улучшение, но и на переустройство жизни. Возвращавшийся с войны мужик был уверен, что скоро неминуемо отменят колхозы, потому что весь народ против них. Что прекратятся репрессии, потому что 11 миллионов военных могут стряхнуть с себя политбюро и силовиков, словно блоху.



Мало кто из историков спорит, что Сталин ревновал к славе своих полководцев. Парад на белом коне он хотел принимать лично, но во время тренировки лошадь сбросила пожилого вождя, и от затеи пришлось отказаться. Зато сразу после Парада Сталин присвоил себе звание генералиссимуса, наградил самого себя орденом Победы и Звездой Героя.



25 июня прозвучала ещё одна знаковая сталинская речь – про «людей, у которых чинов мало и звание незавидное». Вождь прямо назвал миллионы советских граждан «винтиками», на которых держится государственная пирамида. Напомнил им место. Но даже после войны официально страна-победитель находилась на краю гибели и нуждалась в новых подвигах – такова любимая поза всех диктаторов. Народ, победивший в войне, не стал цениться выше, чем обычно. А с маршалами и генералами, которые привели страну к победе Сталин расправился быстро и жестоко. Потом пошёл накат на интеллигенцию.



Многие историки задаются вопросом: почему же в итоге народ-победитель это всё вытерпел? Почему не развернул взявшие Берлин танки на Москву? Стоит ли теперь верить, что авторитарный режим может измениться, просто осознав свою несправедливость? Что правящий 20 лет диктатор вдруг начнёт поступать, как Христос? Что обязанные ему всем на свете чиновники не сформируют привилегированного сословия, во всём копирующего патрона?



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