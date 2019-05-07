О характере интима с мужчиной многое скажут его... носки

Как поется в известной песне, люди всегда желают знать, что будет дальше - так уж они устроены. Особенно женщины. А потому существует масса способов выяснить, каков будет мужчина в постели.

Кто-то смотрит на руки предполагаемого будущего любовника, кто-то - на его нос, иных увлекают ступни.. Но, оказывается, довольно много о том, как избранник будет вести себя в сексе, могут сказать носки.

Однако не просто носки, как предмет гардероба, не их цвет, не ткань, или фасон, но способ, при помощи которого мужчина складывает эту "парочку". Например, если он вкладывает один носок в другой, то...