Эстафета гребцов «Серебряная ладья» на приз газеты «Вечерняя Москва» пройдет в День Победы

9 мая на Олимпийском гребном канале «Крылатское» пройдет 86-я эстафета «Серебряная ладья» по академической гребле на призы газеты «Вечерняя Москва». Впервые подобная эстафета прошла в 1933 году.

В годы Великой Отечественной войны соревнования не проводились, а с 9 мая 1946 года возобновились и с тех проводятся ежегодно, сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Практически все знаменитые и сильнейшие гребцы СССР в свое время принимали участие в эстафете",- отметил президент федерации гребного спорта Москвы «Скиф» Юрий Зеликович.