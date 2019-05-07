Штраф за превышение могут привязать к доходу автомобилиста

В Москве допускают, что штраф за превышение максимально допустимой скорости может быть привязан к доходу водителя автомобиля. Об этом заявил заместитель начальника ЦОДД Москвы Александр Евсин.

«Самое хорошее было бы - привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля, как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности – для кого-то 3 тысячи – это ерунда, для кого-то весомая часть его дохода», - сказал Евсин.

В прошлом месяце с подобной идеей согласился и глава ГИБДД Михаил Черников, передаёт РИА Новости. Он уточнил, что штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч может быть введён до конца 2020 года.