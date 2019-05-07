СМИ: в России официально позволят класть асфальт в снег и дождь

Российским дорожникам официально позволят укладывать асфальт в снег и дождь. Проект нового ГОСТа уже разработан Научно-исследовательским институтом транспортно-строительного комплекса по заказу Росавтодора.

Асфальт нельзя будет укладывать при сочетании резкого ветра c минусовой температурой, а также во время ливней, сообщает сегодня газета "Коммерсантъ". Издание отмечает, что стоимость контракта по разработке нового ГОСТа достигла 8,9 миллиона рублей.

По новому стандарту неблагоприятными погодными условиями будет считаться температура от плюс 5 до минус 10 градусов в весеннее и летнее время, а также от плюс 10 до минус 10 градусов осенью и зимой. Окончательная версия нового ГОСТа будет готова в ноябре текущего года.