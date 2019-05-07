Вторник стал самым жарким днем в Москве с начала 2019 года

Вторник, 7 мая, стал самым жарким днем в Москве с начала 2019 года. Соответствующую информацию ранее сегодня журналистам предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в середине дня столбики термометров поднимутся до 26 градусов выше нуля. Тишковец подчеркнул, что в ближайшем будущем аналогичных показателей в столичном регионе наблюдаться не будет.

Как сообщает РИА "Новости" , ссылаясь на информацию синоптика, уже с завтрашнего дня в Москве начнутся дожди и грозы. Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха.

Евгений Тишковец заметил, что рекордная температура 7 мая была зафиксирована в 1967 году, когда воздух прогрелся до 29,2 градуса.